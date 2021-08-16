Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,621, en yüksek 2,905 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,801
|3,063
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,621
|2,905
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,690
|2,814
|Ekmeklik diğer buğday
|2,558
|2,774
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,509
|2,739
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,428
|2,464
|Fasulye
|7,545
|8,016
Kaynak: AA
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