Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634, en yüksek 2,901 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|3,062
|3,128
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,634
|2,901
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,658
|2,954
|Ekmeklik diğer buğday
|2,559
|2,865
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,511
|2,901
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,398
|2,483
|Mısır
|2,375
|2,449
|Fasulye
|6,227
|7,708
Kaynak: AA
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