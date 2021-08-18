Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|3,058
|3,07
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,508
|2,938
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,688
|2,941
|Ekmeklik diğer buğday
|2,558
|2,831
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,561
|2,865
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,445
|2,487
|Mısır
|2,448
|2,470
|Fasulye
|6,524
|7,954
Kaynak: AA
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