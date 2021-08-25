Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,697, en yüksek 3,007 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|3,200
|3,228
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,697
|3,007
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,690
|2,986
|Ekmeklik diğer buğday
|2,601
|2,762
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,592
|2,989
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,502
|2,566
|Mısır
|2,527
|2,620
|Fasulye
|6,801
|8,286
Kaynak: AA
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