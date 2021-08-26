Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,675, en yüksek 3,055 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|3,175
|3,286
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,675
|3,055
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,751
|3,003
|Ekmeklik diğer buğday
|2,601
|2,762
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,605
|2,830
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,533
|2,584
|Mısır
|2,580
|2,602
|Fasulye
|7,728
|8,464
Kaynak: AA
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