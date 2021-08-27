Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|3,102
|3,201
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,682
|3
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,85
|3,011
|Ekmeklik diğer buğday
|2,626
|2,745
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,623
|2,868
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,478
|2,593
|Mısır
|2,547
|2,612
|Fasulye
|7,801
|8,388
Kaynak: AA
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