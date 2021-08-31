Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652 en yüksek 3,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,652
|3,001
|Ekmeklik diğer buğday
|2,602
|2,855
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,742
|3,014
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,65
|2,843
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,507
|2,579
|Mısır
|2,557
|2,611
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,622
|8,495
Kaynak: AA
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