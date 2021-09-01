Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622 en yüksek 3,002 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,622
|3,002
|Makarnalık buğday
|3,105
|3,231
|Ekmeklik diğer buğday
|2,613
|2,879
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,781
|3,016
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,608
|2,856
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,472
|2,562
|Mısır
|2,584
|2,606
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,800
|8,512
Kaynak: AA
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