Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622, en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,622
|3
|Makarnalık buğday
|3,145
|3,229
|Ekmeklik diğer buğday
|2,640
|2,886
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,801
|3,023
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,564
|2,904
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,532
|2,572
|Mısır
|2,552
|2,552
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,762
|8,718
Kaynak: AA
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