Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 2,993 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,682
|2,993
|Makarnalık buğday
|3,098
|3,236
|Ekmeklik diğer buğday
|2,566
|2,827
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,842
|2,871
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,601
|2,865
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,379
|2,522
|Mısır
|2,565
|2,600
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,005
|8,515
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği
|4,500
|4,500
Kaynak: AA
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