Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,703, en yüksek 3,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,703
|3,001
|Makarnalık buğday
|3,15
|3,206
|Ekmeklik diğer buğday
|2,601
|2,803
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,776
|2,988
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,604
|2,876
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,281
|2,511
|Mısır
|2,592
|2,621
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,556
|8,51
|ÇEŞİTLİ MADDELER
|Çemen
|8,751
|8,751
Kaynak: AA
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