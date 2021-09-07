Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,702, en yüksek 2,956 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,702
|2,956
|Ekmeklik diğer buğday
|2,601
|2,736
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,756
|2,927
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,852
|2,903
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,316
|2,479
|Mısır
|2,600
|2,617
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,786
|8,611
Kaynak: AA
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