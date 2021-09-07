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Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

07.09.2021 13:58
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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,702, en yüksek 2,956 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,702, en yüksek 2,956 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7022,956

Ekmeklik diğer buğday2,6012,736

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7562,927

Düşük vasıflı buğdaylar2,8522,903

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3162,479

Mısır2,6002,617
BAKLİYATLAR

Fasulye6,7868,611

konya ticaret borsası, Buğday, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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