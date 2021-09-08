Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652, en yüksek 3,025 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,652
|3,025
|Makarnalık buğday
|3,094
|3,203
|Ekmeklik diğer buğday
|2,621
|2,843
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,801
|3,061
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,566
|2,906
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,375
|2,493
|Mısır
|2,613
|2,613
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,53
|8,656
Kaynak: AA
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