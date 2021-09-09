Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,662, en yüksek 3,015 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,662
|3,015
|Ekmeklik diğer buğday
|2,624
|2,920
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,866
|3,000
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,646
|2,860
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,368
|2,483
|Mısır
|2,614
|2,628
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,201
|8,706
Kaynak: AA
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