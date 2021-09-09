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Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

09.09.2021 13:31
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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,662, en yüksek 3,015 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,662, en yüksek 3,015 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6623,015

Ekmeklik diğer buğday2,6242,920

Ekmeklik beyaz sert buğday2,8663,000

Düşük vasıflı buğdaylar2,6462,860

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3682,483

Mısır2,6142,628
BAKLİYATLAR

Fasulye7,2018,706

konya ticaret borsası, Buğday, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Ticaret Borsası - Son Dakika


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