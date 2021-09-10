Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,700, en yüksek 3,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,700
|3,001
|Ekmeklik diğer buğday
|2,609
|2,895
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,742
|3,008
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,500
|2,804
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,355
|2,499
|Mısır
|2,592
|2,626
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,700
|8,596
Kaynak: AA
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