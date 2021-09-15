Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,018 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,700
|3,018
|Ekmeklik diğer buğday
|2,654
|2,913
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,866
|3,031
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,716
|3,001
|Makarnalık buğday
|3,091
|3,091
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,466
|2,525
|Mısır
|2,596
|2,604
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,701
|8,604
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika