Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,929, en yüksek 3,004 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,929
|3,004
|Ekmeklik diğer buğday
|2,651
|2,690
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,979
|3,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,828
|2,926
|Makarnalık buğday
|3,154
|3,154
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,435
|2,473
|Mısır
|2,620
|2,620
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,202
|8,460
Kaynak: AA
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