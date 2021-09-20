Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,753, en yüksek 3,029 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,753
|3,029
|Ekmeklik diğer buğday
|2,667
|2,938
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,886
|3,098
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,657
|3,001
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,303
|2,488
|Mısır
|2,721
|2,721
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,700
|8,518
Kaynak: AA
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