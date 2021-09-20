Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,753, en yüksek 3,029 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,753 3,029 Ekmeklik diğer buğday 2,667 2,938 Ekmeklik beyaz sert buğday 2,886 3,098 Düşük vasıflı buğdaylar 2,657 3,001 DİĞER HUBUBATLAR Arpalar 2,303 2,488 Mısır 2,721 2,721 BAKLİYATLAR Fasulye 6,700 8,518

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