Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
21.09.2021 13:58
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,706, en yüksek 3,031 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,706, en yüksek 3,031 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,706
|3,031
|Ekmeklik diğer buğday
|2,657
|2,953
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,706
|3,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,659
|3,000
|Makarnalık buğday
|3,280
|3,281
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,406
|2,526
|Mısır
|2,640
|2,690
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,243
|8,650
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