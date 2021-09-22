Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,722 lira, en yüksek 2,983 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,722 2,983 Ekmeklik diğer buğday 2,650 2,791 Ekmeklik beyaz sert buğday 2,692 2,881 Düşük vasıflı buğdaylar 2,651 2,925 DİĞER HUBUBATLAR Arpalar 2,334 2,501 Mısır 2,676 2,712 BAKLİYATLAR Fasulye 7,681 8,558

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