Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,722 lira, en yüksek 2,983 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,722
|2,983
|Ekmeklik diğer buğday
|2,650
|2,791
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,692
|2,881
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,651
|2,925
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,334
|2,501
|Mısır
|2,676
|2,712
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,681
|8,558
Kaynak: AA
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