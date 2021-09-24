Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,731 lira, en yüksek 2,942 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,731
|2,942
|Ekmeklik diğer buğday
|2,632
|2,752
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,878
|2,878
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,417
|2,580
|Mısır
|2,677
|2,705
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,954
|8,378
Kaynak: AA
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