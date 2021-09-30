Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,694 lira, en yüksek 3,100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,694
|3,100
|Ekmeklik diğer buğday
|2,811
|2,981
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,639
|2,870
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,446
|2,586
|Mısır
|2,584
|2,834
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,002
|8,314
Kaynak: AA
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