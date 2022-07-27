Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, gençleri üniversite eğitimi için kente davet etti - Son Dakika
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Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, gençleri üniversite eğitimi için kente davet etti

27.07.2022 12:42
Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, gençleri üniversite eğitimi için kente davet etti

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup tercih yapacak öğrencileri, Konya'daki üniversiteleri tercih etmeye davet etti.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup tercih yapacak öğrencileri, Konya'daki üniversiteleri tercih etmeye davet etti.

KTO Karatay üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın tarım, gıda ve güçlü bir sanayi şehri olmasının yanında öğrenci şehri olduğunu da söyledi.

Kentin Türkiye'de en fazla öğrencisi olan dördüncü kenti olduğunu aktaran Öztürk, "Konya, beş üniversitesi ve 120 binden fazla öğrencisiyle Türkiye'nin en fazla öğrencisi olan dördüncü şehri. Bu şehirde 6 bine yakın da öğretim üyesi var. O yüzden bu sene sınava giren, üniversite tercihi yapacak öğrencilerimize Konya'yı tercih etmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Öztürk, öğrenciler için kentin birçok imkan barındırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Konya her şeyden önce güvenli ve huzurlu bir şehir. Hem büyükşehirin tüm konfor alanlarına sahibiz hem beraberinde çok ciddi bir huzur ve güven ortamımız var. Yine büyük şehirlerle kıyasladığımızda hayat daha kolay ve daha ucuz. Hem KYK'ya bağlı yurtlara hem özel yurtlara baktığımızda büyük bir yurt kapasitesine sahibiz. Konya'nın en önemli tercih sebeplerinden birisi kariyer planlaması için doğru, sürekli büyüyen bir şehir olması. Konya ekonomisi, sanayisi sürekli büyüyor."

Öztürk, Türkiye'nin son 20 yılda ihracatının yaklaşık 6 misli arttığını, Konya'nın ihracatının ise 30 kat gibi rekor bir seviyede arttığını vurguladı.

Düzenli olarak ilerleme kaydeden kentin 4 milyar dolara doğru giden ihracat rakamlarına yaklaştığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Üniversite tercihini Konya'dan yana yapan arkadaşlarımız için kentin hem üniversite sırasındaki staj imkanlarında hem de üniversiteyi bitirdikten sonra kariyer planları için uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Konya, Türkiye'de işsizliğin en az olduğu şehir zaten. O yüzden tüm üniversite tercih edecek öğrenci kardeşlerimize Konya'yı tercih etmelerini ve Konya'yı tercih ederken gönüllerinin rahat olmasını özellikle beyan etmek istiyorum."

Öztürk, kentin farklı burs imkanlarını da barındırdığını belirterek, Konya'yı tercih eden öğrencilerin yanılmayacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Selçuk Öztürk, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, gençleri üniversite eğitimi için kente davet etti - Son Dakika

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