Konya Ticaret Odası'ndan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Konya Ticaret Odası'ndan öğrencilere tablet desteği

12.01.2021 15:35
Konya Ticaret Odası'ndan öğrencilere tablet desteği, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 147 tablet bilgisayar teslim edildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 147 tablet bilgisayar teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan teslim töreninde konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde KTO olarak kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarları ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Öztürk, öğrencilere ulaşmada aracı olan Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyük ise, eğitimin her zaman vazgeçilmez bir öncelik olduğunu vurguladı.

Öztürk'e eğitime verdikleri destekten, öğrenciler adına teşekkür eden Büyük, tabletlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Tablet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Ticaret Odası'ndan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika


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