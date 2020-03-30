Konya Ticaret Odasından koronavirüse karşı dijital önlem - Son Dakika

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, koronavirüs (Kovid-19) kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmelerin odanın internet sitesinden takip edilebildiğini bildirdi.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, oda üyelerinin dijital iletişim kanallarından paketlerle ilgili her türlü görüş ve sorularını aktarabileceklerini vurguladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren üyelerden gelen sorunlar, talepler ve çözüm önerilerini ilgili bütün kurum ve kuruluşlara aktarmaya devam ettiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Devletimizin Kovid-19 kapsamında çıkardığı ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler başta olmak üzere devlet destekleri, teşvikler, araştırma raporları, son yönetmelik ve genelgelere de web sitemizden ulaşılabilir. Tüm üyelerimiz, odamızın Android veya IOS uygulamalarını telefonlarına yükleyerek, web sitemiz üzerinden yapılan işlemleri cep telefonları vasıtasıyla bulundukları yerden rahatlıkla yapabilir.

İş aleminin aktardığı taleplere karşı devletimizin açıkladığı ekonomik tedbirler internet sitemizden güncel olarak takip edilebiliyor. Üyelerimiz paketlerde yer alan maddelerle ilgili tüm sorularını ayrıca talep ve görüşlerini ilgili kurumlara aktarılmak üzere WhatsApp, elektronik posta ve telefonla odamıza bildirebilirler. Bu zor günleri, devletimizin açıkladığı ekonomik paketler ve her bir vatandaşımızın uyguladığı şahsi tedbirlerle en kısa sürede atlatmayı temenni ediyoruz."

Açıklamada, gerekli durumlarda vatandaşların iletişim kurabilmeleri için "Üyelerimiz, odamızın internet adresi 'www.kto.org.tr' üzerinden 'Online İşlemler' menüsü ile 'Faaliyet Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, Aidat Sorgulama ve Ödeme, Üye Sorgulama' hizmetlerini odamıza gelmeden gerçekleştirebilir." bilgisi de paylaşıldı.