KONYA Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştü - Son Dakika

KONYA Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştü

Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştüKONYA'da koranvirüse yakalanan ve immün yetmezliği teşhisi konan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan (23), 45 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştü

KONYA'da koranvirüse yakalanan ve immün yetmezliği teşhisi konan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan (23), 45 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla intörn öğrenci olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu.A rdından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Merve Mercan, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

'ONUR ÖĞRENCİSİYDİ'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Merve Mercan'ın yüksek puanları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazandığını belirtti. Merve Mercan'ın 45 gün önce 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındığını hatırlatan Selvi, şunları söyledi:

"Merve'mizi kaybettik. Acımız çok büyük tarif edilemez. Kelimelerle anlatılamaz. Sağlık camiası çok genç bir insanı kaybetti. Biz Merve'mizi kaybettik. Dönem 6 intörn öğrencimizdi. 45 gün önce 'Kovid-19' pozitif olarak hastanemize yatırmıştık. Yatışından 5 gün sonra kendisinde immün yetmezliği tespit ettik. Bütün tedaviler en ince ayrıntısına kadar basamak basamak uygulandı. Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Merve'miz çok çalışkan, çok saygın, yüksek puanları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazanmıştı. Bu süreçteki en acı kaybımız Merve'miz oldu. Bu süreçte ailesinin çok sabırlı, metanetli ve inançlı olduğun gördük. "

Tıp fakültesindeki öğrencilerin koronavirüslü hastalarla hiç temasının olmadığını vurgulayan Selvi, "Bilindiği gibi bir süredir öğrencileri kliniklere kabul etmiyoruz, pratik uygulamaları yapmıyoruz. Online eğitim veriyoruz. Ancak kızımız intörnlüğünün ilk dönemlerinde dahiliye kliniğinde çalışıyordu. Bu süreçte öğrencilerimizin kovidli hastalara müdahaleleri, onlarla karşılaşmaları zaten yasak. Onlara, tedavi ettirmiyoruz. Onları korumak için ellerimizden geleni yapıyoruz. Bazı sosyal medyada konuşulan konular bizi oldukça üzüyor. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Filyasyon ekiplerimiz çalışıyor, bu virüsün, nerede, nasıl alındığıyla ilgili net bir şekilde cevap vermek mümkün değil. "diye konuştu.

Merve Mercan'ın annesi Bediha Mercan'ın da sağlık teknikeri olduğu öğrenildi. Genç doktor adayı Mercan'ın cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

KONYA Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştü

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Merve Mercan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştü - Son Dakika

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