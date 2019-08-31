Son Dakika Haberleri: Konya tır'ın çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
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Konya tır'ın çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

3 saat önce

TIR'ın çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildiKonya'da bir TIR'ın çarptığı iddia edilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

TIR'ın çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

Konya'da bir TIR'ın çarptığı iddia edilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir nakliyat firmasına ait TIR'ın çarptığı ağaç, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçların üzerindeki ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
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