Konya tır'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya tır'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybettiKONYA'da yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadın, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

KONYA'da yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadın, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Fehmi Dalgıntekin (65) idaresindeki 33 BJJ 22 plakalı TIR, yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. TIR sürücüsü Dalgıntekin, gözaltına alınırken, polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya tır'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:57 Kaynak: DHA
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