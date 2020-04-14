Konya toplu ulaşımda model oldu - Son Dakika
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Konya toplu ulaşımda model oldu

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor.


Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana toplu ulaşımda sıkı tedbirler alarak vatandaşların daha güvenli şekilde seyahat etmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarının yanında; yolcuların özellikle sosyal mesafeye uymaları için otobüslerde ve tramvaylarda çeşitli düzenlemeler yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım araçlarını kullanma oranlarının yüzde 18'lere kadar düştüğünü belirterek, seferlerin buna göre yeniden planlandığını; özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yoğun seferler gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu amaçla çeşitli tedbirler aldıklarını ve denetimler yaptıklarını dile getirdi. Sosyal mesafeye uygun olarak dolan otobüslerin önüne bundan sonra uyarı yazıları yazılacağını ve dolu otobüslere yolcu alınmayacağını kaydeden Baştan Altay, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hemşehrilerimizden de toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Özellikle dolu ibaresi yazan otobüslere binmeyelim. İhtiyaç kadar otobüsümüz hizmet vermektedir. Yoğunluk durumunda hemen ek seferler hızlıca ilave edilmektedir. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.


Otobüslere el dezenfektanı kurulumu yapıldı


Korona virüs salgının başladığı günden itibaren uygulamaya geçirdiği tedbirlerle toplu ulaşımda da model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım duraklarının ardından toplu ulaşım araçlarının içine de el dezenfektanı kurulumları gerçekleştirdi. Daha önce koltuklara sosyal mesafeye uyulmasına yönelik uyarılar asan Büyükşehir Belediyesi, ayaktaki yolcuların da mesafeye uyması için araçların tabanına da sosyal mesafe kurallarını hatırlatan görseller yapıştırdı.


Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor


Maske zorunluluğunun getirilmesinin ardından KOMEK'ler tarafından üretilen maskeleri toplu ulaşım duraklarında vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, hem yolcuların hem de sürücülerin güvenliği için otobüslerde şeffaf kabin uygulamasını da geçtiğimiz haftalarda hayata geçirdi. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:36 Kaynak: İHA

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