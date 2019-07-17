Son Dakika Haberleri: KONYA TRAFİĞE VE İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDEN CADDE ORTASINDA DRİFT YAPTI
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KONYA TRAFİĞE VE İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDEN CADDE ORTASINDA DRİFT YAPTI

46 dakika önce

Konya'da trafik ve insan yoğunluğunun olduğu caddede drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konya'da trafik ve insan yoğunluğunun olduğu caddede drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kültür Park yanında plakaları kapatılmış bir otomobil, cadde ortasında drift yaptı. Kaldırımda çok sayıda insan varken drift yapan sürücüyü görenler ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise otomobili ve sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.
KONYA TRAFİĞE VE İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDEN CADDE ORTASINDA DRİFT YAPTI
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
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