KONYA TRAFİĞE VE İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDEN CADDE ORTASINDA DRİFT YAPTI
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Konya'da trafik ve insan yoğunluğunun olduğu caddede drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
'da trafik ve insan yoğunluğunun olduğu caddede drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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ilçesinde bulunan Kültür Park yanında plakaları kapatılmış bir otomobil, cadde ortasında drift yaptı. Kaldırımda çok sayıda insan varken drift yapan sürücüyü görenler ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise otomobili ve sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.
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