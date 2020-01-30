Konya trafikte 'makas' atarak ilerledi - Son Dakika
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Konya trafikte 'makas' atarak ilerledi

6 saat önce

Trafikte 'makas' atarak ilerledi Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Trafikte 'makas' atarak ilerledi Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Merkez Selçuklu ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi'nde 29 Ocak günü çekildiği belirtilen görüntülerde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken 'makas' atarak ilerliyor. Zaman zaman diğer sürücüleri de tehliye düşüren bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konya trafikte 'makas' atarak ilerledi

İstanbul Caddesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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