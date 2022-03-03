Konya Tropikal Kelebek Bahçesi TRAVELEXPO'da tanıtılıyor - Son Dakika

Beşinci kez düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (TRAVELEXPO Ankara) başladı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 3-6 Mart'ta Ankara'da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda belediyenin kurduğu stantla yer alacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'yu ve Selçuklu'nun turistik mekanlarını tanıtmak amacıyla TRAVELEXPO Fuarı'na katıldıklarını belirtti.

Pekyatırmacı, Konya'nın fuarda en iyi şekilde anlatılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması için düzenlenen fuarda 17 ülkeden 200'den fazla katılımcı yer alacak. Selçuklu Belediyemizin standına gelen misafirlerimize Konya'mızla, ilçemizle, yaptığımız çalışmalarla ve turizm faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi şehrimize gelen bütün misafirlerin ziyaret ettiği bir lokasyon haline geldi. Bütün yerli yabancı misafirlerimizi kentimizde ve Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum."

Fuarda yer alan tanıtım stantlarının 10.00-19.00'da ücretsiz olarak ziyaret edilebildiği bildirildi.