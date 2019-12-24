Konya tsk'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı -arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya tsk'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı -arşiv - Son Dakika

Konya tsk'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı -arşiv

6 saat önce

TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararıKonya'da yürütülen FETÖPDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı

Konya'da yürütülen FETÖPDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 30 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 7'si daha önce ihraç edilen 23'ü muvazzaf toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı üzerine de Konya merkezli 23 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Konya tsk'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı -arşiv

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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