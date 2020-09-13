KONYA Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği - Son Dakika

KONYA Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği

Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliğiKONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen Tınaztepe Mağaraları, doğal oluşumu nedeniyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen Tınaztepe Mağaraları, doğal oluşumu nedeniyle ziyaretçilerini büyülüyor. Pandemi nedeniyle bu yıl sessizliğe bürünen mağaranın işletmecisi Bayram Çelmeli, "Şu anda Tınaztepe Mağaraları'nın turizme açılmış bölümü 1580 metredir. Ama yeraltı gölü olarak devam ettiği kısım 22 kilometredir. Bu özelliğiyle turizme kazandırılmış mağaralar yönünden Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Dünyada da turizme açılmış mağaralar sıralamasında üçüncü sırada" dedi.

Seydişehir- Antalya karayolu üzerinde Toros Dağları üzerindeki geçişinde yer alan Tınaztepe Mağaraları,1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedildi. Doğal oluşumuyla gelen turistleri kendisine hayran bırakan mağara, 22 kilometre uzunluğuyla turizme açılmış mağaralar arasında Türkiye'de birinci dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor.

'230 MİLYON YIL YAŞINDA'

Mağaranın işletmecisi Bayram Çelmeli, mağaranın önemli bir doğal oluşum olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tınaztepe Mağaralarının keşfi 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından yapılmış. O zamanki imkanlarla mağaranın içsel haritalarını çıkartmış. Şu anda Tınaztepe Mağaraları'nın turizme açılmış bölümü 1580 metredir. Ama yeraltı gölü olarak devam ettiği kısım 22 kilometredir. Bu özelliği ile turizme kazandırılmış mağaralar yönünden Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Dünyada da turizme açılmış mağaralar sıralamasında üçüncü sırada. Yapılan araştırmalarda mağaramızın 230 milyon yıl yaşında olduğu tespit edilmiş. Tınaztepe Mağaraları, bulunduğu bölge okyanus suları altında ama bu suların çekilmesiyle birlikte doğal bir oluşum olarak meydana gelmiş. Suların mağara içerisinde hareket ettikleri yerlerde kalker tüfleri, tavan ve yan taraflardaki çatlaklardan sızan sularla çok güzel travertenler, sarkıt ve dikitler oluşmuş."

'BU YIL YERLİ TURİST AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUZ'

Pandemi nedeniyle yabancı turistin gelmediğini, yerli turist ağırlıklı çalıştıklarını belirten Çelmeli, "2001 yılında Orman Bakanlığından tahsisle mağaranın yapımına başladık. 2004 yılında 1200 metrelik kısmını 2005 yılında da toplam 1580 metrelik kısmını turizme kazandırdık. Yerli ziyaretçimizden memnunuz. Pandemi nedeniyle ziyaretçi sayımız epey bir azaldı. Geçen seneye göre yüzde 70 oranında bir ziyaretçi kaybımız var. Bir sene Koreli ziyaretçimiz fazlaydı, bir sene Amerikalı, bir sene de Polonyalı ziyaretçimiz fazlaydı. Bu sene eğer pandemi çıkmasaydı, ağırlıklı ziyaretçimiz Çinli turistlerimiz olacaktı. Maalesef bütün organizasyonlar iptal oldu. Bu sene için yüzde yüz yerli turist ağırlı çalışıyoruz" diye konuştu.

Mağara içerisindeki tüm uyarılara rağmen bazı kişilerin duvarlara yazı yazdığı da gözlendi.

KONYA Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği

Seydişehir, Tınaztepe, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü "Okay'ı istedik ama kulübü vermedi" diyen Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda itirafı: Kalacak diye bir şey yok Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü
Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse         
11:31
Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı         
11:17
Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu         
11:03
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü         
08:55
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı         
21:51
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 16:16:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei