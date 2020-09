KONYA Türkiye'nin şampiyon atları bal ve pekmezle yetişiyor - Son Dakika

Türkiye'nin şampiyon atları bal ve pekmezle yetişiyor

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bulunan birçok at çiftliğinde şampiyon atlar yetişiyor. Bölgenin ilkim şartları, arazinin düz olması ve çok miktarda ayrık otunun bulunmasından dolayı çiftliklerin bu bölgeye kurulduğunu belirten Murat İpek, şampiyon atları ise bal, pekmez gibi ürünlerle de beslediklerini ifade etti.

Ereğli ilçesi, iklimi, geniş ve düz arazileri ile çiftlik sahiplerinin tercihlerinin başında yer alıyor. Bölgede bulunan çok sayıda at çiftliğinde birbirinden değerli şampiyon olmuş veya şampiyonluk adayı atlar yetişiyor. Babası Hacı İpek'in 60 yıldır atlarda uğraştığını ve bu uğurda bir ömür geçirdiğini belirten Murat İpek, kendisinin de 5 yaşından itibaren atların içerisinde büyüdüğünü söyledi. İpek, at yetiştiricilerinin özellikle neden Ereğli ilçesini seçtiğini ise şu sözlerle anlattı: "Ereğli'de at çiftliklerinin çok olmasının nedeni ikliminin elverişli olması. Bunun yanında buranın oksijen miktarı diğer bölgelere göre daha iyi olması atların burada yetiştirilmesinde en büyük sebep. Geniş ve yeşil alanların olması, suyun bol olması da atların burada yetiştirilmesinde çok büyük etken" dedi.

'AYRIK OTU ÇOK ÖNEMLİ'

Bölgede çokça yetişen ayrık otunun da at yetiştiriciliğinde önemli yeri olduğu belirten İpek, "Ayrık otu atlar için çok önemli bir besin. Vitamin içeriği var. Zengin bir şekilde atları besleyici özelliğe sahip. At besiciliğinde bu otun yeri çok büyük. Bu ot bu bölgede çok daha fazla yetişiyor" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BESLİYORUZ'

Gazi Koşusunda yarışacak atlarının da olduğunu belirten Murat İpek, atların gerekli enerjiyi alabilmesi için enerji içeren ürünlerle beslediklerini söyledi. İpek, "Ankara'da koşan atımız var. Kışın Adana'ya geçiyoruz orada koşu var. İstanbul'da koşacak atımız var. Gazi Koşusu'nda yarışacak atımız var. Atlara sadece kuru yulaf değil, kuruttuğumuz meyvelerden üzüm, pekmez bal, bahçemizdeki erik, elma, kiraz, şeftali gibi ürünlerden veriyoruz. Bizim yemediklerimizi neredeyse onlar yiyor. Hatta Goji berry (kurt üzümü) bile veriyoruz. Enerjiye ihtiyaçları oldukları için onların beslenmelerine çok dikkat ediyoruz. O enerjiyi de beslenmeleriyle karşılıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz" ifadelerini kullandı.