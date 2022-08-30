Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

30.08.2022 15:28
Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

Konya Uçurtma Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği" düzenledi.

Konya Uçurtma Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği" düzenledi.

Zazadin Hanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara Türk bayraklı uçurtma hediye edildi.

Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyoruz. Uçurtmaları bugün bayram coşkusu ve çocukların mutluluğu için uçurttuk." dedi.

Etkinlik, 18.00'e kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

Uçurtma Şenliği, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
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