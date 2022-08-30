Çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyoruz. Uçurtmaları bugün bayram coşkusu ve çocukların mutluluğu için uçurttuk." dedi.

Kaynak: AA

Uçurtma Şenliği, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

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