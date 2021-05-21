TARIM FUARI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAPILARINI AÇIYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük tarım fuarları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı, 2 yıl aradan sonra TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 7 Haziran'da ziyarete açılacak.

11 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan 18'inci Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, saat 09.30-18.00 arası ziyarete açık olacak. Fuarda yurt içi ve yurt dışından 278 firma lansmanı da olacak.

Fuara ilişkin bilgi veren TÜYAP Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 'Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, HES kodu sorgulaması, maske ve mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek. Bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda düzenlenmesi için her türlü tedbirimizi aldık' dedi.

Fuarın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Ersözlü, "TÜYAP'ın yeni nesil fuarcılık anlayışıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızı tüm paydaşlarımız gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler. Pandemi döneminde tarıma dayalı sanayide diğer sektörlere göre önemli bir ilerleme kaydedildi. Sektörün büyümesinden yana fuarımız da bu pazar payını artırmak için tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek güçte? diye konuştu.