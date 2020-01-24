Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak, System.String[]

Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


Konya, sporda uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda 26 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda; Türkiye ile birlikte Letonya, Litvanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya U15 ve U16 takımları mücadele edecek. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenecek müsabakaları basketbol severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Pazar günü turnuvanın ilk maçında Türkiye U15 kategorisinde saat 17.30'da Rusya ile, U16 kategorisinde ise saat 19.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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