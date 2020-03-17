KONYA Umre'den gelenler yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediliyor - Son Dakika

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KONYA Umre'den gelenler yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediliyor
7 saat önce
KONYA Umre'den gelenler yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
KONYA Umre'den gelenler yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediliyor
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