KONYA Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü - Son Dakika

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KONYA Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü
6 saat önce
Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü (2)TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 2 bin 200 kişiden koronavirüs şüphesi olanlar, bugün...
Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü (2)
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 2 bin 200 kişiden koronavirüs şüphesi olanlar, bugün belediye otobüsleriyle hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kovid-19 test sonuçları negatif çıkanlar ise akşam saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklarına yönelik tebligat imzalatıldı. İl dışına gidecekler sosyal mesafe kuralına göre otobüslere yerleştirildi. Tahliye işlemlerinin gece yarasına kadar süreceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:43 Kaynak: DHA
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