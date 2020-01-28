Konya üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptı - Son Dakika
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Konya üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptı

7 saat önce

Üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşememesi için barınak yapıp, yiyecek ve su bıraktı.

Üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşememesi için barınak yapıp, yiyecek ve su bıraktı.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Turizm Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedi ve köpeklerin soğuk kış günlerinde üşememesi için barınak yaptı. Beyşehir Belediyesi de öğrencilerin bu projesine destekte bulundu. Öğrenciler yaptıkları barınakları belediye araçlarıyla kendin noktalarına bıraktı. Barınaklara yiyecek ve su bırakan öğrencilerden Tuğba Çakır, şunları söyledi:

"Fakülte olarak farklı etkinliklerimiz var. Bu projelerimizden bir tanesi sokak hayvanlarına barınaklar, evler hazırlamak. Hepimiz kendi imkanlarımızla barınak yaptık. Beyşehir Belediyesine teşekkür ediyorum bize yardımcı oldular. Bu bölgeye barınakları bıraktık. Çok mutluyum. Burada küçük hayvanlar var. Daha yeni doğmuş, gözleri bile açılmamış, zaten arabadan inmeden onları gördük direk onların yanına gitmek istedik. Çok sevindik onlara bu şekilde yardım edebildiğimiz için keşke daha fazla insan bunları yapabilse. İnsanlar sokak hayvanlarından korkuyor, uzak durmak istiyorlar; ama biz yardımcı olmak istedik."

Konya üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptı

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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