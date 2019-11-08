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Konya-uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

7 saat önce

Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandıKonya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen evlere yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 7 gram eroin, 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Konya-uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Uyuşturucu Ticareti, Ereğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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