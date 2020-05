Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 900 aileye gıda yardımı - Son Dakika

KONYA Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda yardımı dağıttı. Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, "Her ay Konya, Karaman ve Aksaray'da bulunan 900 aileye gıda yardımında bulunuyoruz. 900 civarında burs verdiğimiz öğrencimiz, 200 civarında da mali destek verdiğimiz aile var" dedi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman ve Aksaray'daki 900 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıttı. Yardım kolileri Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un mektubuyla birlikte teslim edildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, vakıf olarak gıda ve maaş yardımlarının sadece ramazan ayı ile salgın hastalık döneminde değil, her ay yapıldığını belirtti. Bu amaçla her ay 900 aileye yardım ulaştırdıklarını ifade eden Osmanlı, "Konya Bölge Müdürlüğü olarak her ay Konya, Karaman ve Aksaray'da bulunan 900 aileye gıda yardımında bulunuyoruz. 900 civarında da burs verdiğimiz öğrencimiz var. 200 civarında da mali destek verdiğimiz aile var. 3 ilde 2 bin kişiye hizmet ediyoruz, bu kişiler ile sürekli temas halindeyiz" diye konuştu.

'VAKIF MEDENİYETİNİ DEVAM ETTİRMEK BORÇTUR'

Osmanlı, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz ve vakıflarımız sadece günümüze yönelik hizmetlerden değil. Geleceğe yönelik hizmetlerini de sağlayarak, bugün hala hayatımıza etki eder. Vakıf medeniyetini devam ettirmek bizim üstümüzde büyük bir borçtur, bu konuda halkımızı teşvik ediyoruz" dedi.