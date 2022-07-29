Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Adaylar için 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi amacıyla 31 Temmuz Pazar 07.00-14.30 saatlerinde Karatay , Meram ve Selçuklu İlçe Nüfus müdürlükleri, 6 Ağustos Cumartesi 07.00-14.30 saatleriyle 7 Ağustos Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde Meram İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır." bilgisi aktarıldı.

Konya Valiliği , 2022 KPSS sınavında kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı çıkartmak isteyen adaylar için "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya Valiliğinden 2022 KPSS adayları için 'Geçici Kimlik Belgesi' duyurusu - Son Dakika

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