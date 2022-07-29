Konya Valiliğinden 2022 KPSS adayları için "Geçici Kimlik Belgesi" duyurusu - Son Dakika
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Konya Valiliğinden 2022 KPSS adayları için "Geçici Kimlik Belgesi" duyurusu

29.07.2022 17:41
Konya Valiliğinden 2022 KPSS adayları için "Geçici Kimlik Belgesi" duyurusu

Konya Valiliği, 2022 KPSS sınavında kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı çıkartmak isteyen adaylar için "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleriyle ilgili açıklama yaptı.

Konya Valiliği, 2022 KPSS sınavında kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı çıkartmak isteyen adaylar için "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleriyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Adaylar için 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi amacıyla 31 Temmuz Pazar 07.00-14.30 saatlerinde Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Nüfus müdürlükleri, 6 Ağustos Cumartesi 07.00-14.30 saatleriyle 7 Ağustos Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde Meram İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır." bilgisi aktarıldı.

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Kaynak: AA

Konya Valiliği, Meram, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Valiliğinden 2022 KPSS adayları için 'Geçici Kimlik Belgesi' duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Valiliğinden 2022 KPSS adayları için "Geçici Kimlik Belgesi" duyurusu - Son Dakika
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