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Konya valiliği açıkladı: deaş yanlısı yakalandı

1 saat önce

KONYA Valiliği, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını paylaşan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriyeli bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Konya valiliği açıkladı: deaş yanlısı yakalandı, System.String[]
KONYA Valiliği, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını paylaşan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriyeli bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz pazartesi günü, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazılı, Alladdin Tepesi'nden Konya'yı gösteren bir fotoğraf paylaşan Suriyeli, kimliği henüz belirlenemeyen örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "16.09.2019 Pazartesi günü üzerinde Arapça "Yakında İnşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilimiz Alladdin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 tarihinde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.
Şüpheli, gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Konya Valiliği, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:02 Kaynak: DHA
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