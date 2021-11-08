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Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

08.11.2021 21:24
Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Konya Valiliğince, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Konya Valiliğince, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuya ilişkin açıklamasında gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

" Deprem, zannediyorum 10-12 saniye kadar sürdü. Meram bölgesinde olduğu için biz de şiddetli bir şekilde hissettik. Şu an itibarıyla bize aktarılan herhangi bir olumsuz bilgi yok. Tüm itfaiye ekiplerimiz bölgelerinde incelemeler yapıyorlar. Vatandaşlarımız lütfen panik olmasın. Elimize ulaşan bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen resmi kurumlardan, bizlerden aldıkları bilgilere göre hareket etsinler. Hem AFAD'ımız, hem bizler, hem de Çevre Bakanlığımız bütün birimlerimizle süreci takip ediyoruz."

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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