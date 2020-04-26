Konya Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından "Konya Valiliği saat 18.00'dan itibaren ekmek üreten ve satan fırıncıların faaliyetlerini 1 gün süreyle sonlandıracak" şeklinde yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirtti.

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, asılsız haber ve paylaşımlar yapılarak vatandaşların yanlış düşünceye ve paniğe sevk edileceği bir ortamın oluşturulmak istendiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından, Valiliğimizin almış olduğu karar gereği saat 18.00'dan itibaren ekmek üreten ve satan fırıncıların faaliyetlerini 1 gün süreyle sonlandıracağı gibi asılsız haber ve paylaşımlar yapılarak vatandaşlarımızı yanlış düşünce ve paniğe sevk edecek bir ortamın meydana getirildiği görülmüştür. İçişleri Bakanlığımızın 22.04.2020 tarihli ve 7108 sayılı Genelgeleri kapsamında Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 28 sayılı Kararın 5. maddesinde Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak 'Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.' hükmüne yer verilmiş ve bu metin de resmi sitemizde yayınlanmıştır. Bu itibarla Ramazan ayı süresince iftar vaktinden sadece 2 saat öncesinden üretime ara verilecek olup, ekmek ve pide satışlarının durdurulması söz konusu değildir."

Öte yandan açıklamada vatandaşların bu tür durumlarda Valiliğin resmi web sitesinden yapılacak duyurulara itibar etmeleri istendi.