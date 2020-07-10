Konya Valiliğince, iş yerlerine koronavürüs eğitimi ve rehberlik hizmeti verilecek - Son Dakika

Konya Valiliğince, iş yerleri ve meslek odalarından gelen talepler doğrultusunda oluşturulan 15 ekiple, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitim ve rehberlik hizmeti verileceği bildirildi.

Vali Vahdettin Özkan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde büyük fedakarlıkla tedarik zincirini sürdüren çalışanlara, işverenlere, çiftçilere ve sanayicilere teşekkür etti.

Kovid-19 önlemlerine uyan iş yerlerinde, diğer kesimlere göre daha az vaka görüldüğünü vurgulayan Özkan, "Pandemi eylem planı tedbirlerinin yerine getirilmesinde, üretici ve sanayicilerimiz öncü rolü oynamaktadır. İş yerlerinden ve meslek odalarından gelen talepler doğrultusunda oluşturulan 15 ekip, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberde belirtilen kuralların referans alındığı, yerinde eğitim, bilgilendirme ve rehberlik ziyaretlerine başladı." ifadesini kullandı.

Özkan, organize sanayi bölgesinde, 50'den fazla çalışanı bulunan 205 iş yerinde eğitim ve farkındalık çalışmalarını tamamlayan ekiplerin, 314 iş yerinde bu hizmeti vermesini hedeflediklerini belirtti.

Valilik tarafından ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde oluşturulan 15 ayrı ekibin, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan halk sağlığı uzmanlarından, sanayi ve ticaret il müdürlüklerinde çalışan temsilcilerden ve iş yeri hekimlerinden oluştuğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Üretim ve sürdürülebilir kalkınma için önce insan sağlığını merkeze almamız gerekiyor. Çalışanlarımızın, ailelerinin ve halkımızın salgından etkilenmemesi açısından Kovid-19 tedbirlerine uyulması son derece önemlidir. Konya genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışın azalabilmesi için her kesimin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gereklidir. Fabrikalara gidiş gelişlerde kullanılan servis araçlarında gerekli önlemlerin alınarak, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi, iş yerlerinde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma planı oluşturulması gibi ana hususlara dikkat edilmesi hayati önem taşımaktadır. El birliğiyle bu salgının üstesinden geleceğiz."