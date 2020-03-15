Konya Valiliğinden umreden dönenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Valiliğinden umreden dönenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Konya Valiliğinden umreden dönenlere ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Konya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında umreden dönenlerin çoğunluğunun bu ilde yaşaması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması ile geniş sağlık imkanları nedeniyle karantina bölgesi olarak seçildiği bildirildi.

Konya Valiliğinden umreden dönenlere ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Konya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında umreden dönenlerin çoğunluğunun bu ilde yaşaması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması ile geniş sağlık imkanları nedeniyle karantina bölgesi olarak seçildiği bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, umreden dönen vatandaşların bir kısmının, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki yurtlarda karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte koronavirüs vakası olup olmadığına ilişkin bilgilendirme yapılması için Valilikten talepte bulunulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimize ulaşan ve sosyal medyaya yansıyan bazı paylaşımlardan karantina bölgesi olarak neden Konya'nın seçildiği ve herhangi bir vaka durumunun olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir. Daha önceki umre kafilelerinde şikayeti olmayan vatandaşlarımızın, evinde 14 gün izole edilme uygulaması, umreden dönen bir vatandaşımızda koronavirüs saptanmasıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla değiştirilmiş, yeni uygulamaya göre, şikayeti olmasa da vatandaşlarımızın evlerine gönderilmeden uygun bir mekanda 14 gün izole edilerek takip edilmelerine karar verilmiştir."

"Konuya ilişkin her türlü çalışma titizlikle takip edilmektedir"

Açıklamada, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri olan vatandaşların ayrıca değerlendirildiği vurgulandı.

Uygulamanın tedbir amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulama, endişe edilecek bir durum olduğu için değil, tamamen tedbir amaçlıdır. Karantina bölgesi olarak ilimizin seçilmesi, umreden dönen vatandaşlarımızın çoğunluğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması ve geniş sağlık imkanına sahip olmasındandır.

Bu durum, Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapması hususları değerlendirilerek, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Valiliğimizce konuya ilişkin her türlü çalışma titizlikle takip edilmektedir."

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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