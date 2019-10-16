Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Seydişehir'de

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Seydişehir ilçesinde kurulan "KOP Mesleki Gelişim Atölyesi"nin açılışını yaptı.

KOP SOGEP tarafından desteklenen "Seydişehir KOP Mesleki Gelişim Atölyesi" projesi açılış programı Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda gerçekleşti.

Programda konuşan Kaymakam Aydın Erdoğan, "Sadece hukuki ve idari düzenlemeler yeterli değil. Farkındalık yaratacak sosyal projelere de ihtiyaç var. Bu projeyle engelli bireylerin bağımsız bir şekilde yaşamalarını sürdürmesini hedef edindik. Bu konuda KOP'un yanı sıra Selçuk Üniversitesi'nden de büyük destek aldık. Bu projede desteklerini esirgemeyen Valimize, Belediye Başkanımıza ve üniversite olarak başta hemşerimiz Rektör Mustafa Şahin'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da törende yaptığı konuşmada, "KOP'tan alınan hibenin önemi yok. Bu işe verilen sevgi, fedakarlık daha önemlidir. Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmede kurulan bu atölyeler büyük önem arz ediyor. Meslek öğrenirken gelişecekler ilerde belki de kendi işlerini kuracaklar. Bu nedenle biz bu çalışmalara valilik olarak çok önem veriyoruz. Bu işten ben bıktım, ben yoruldum deme lüksüne sahip değilsiniz. Bu işi layıkıyla yapan öğretmenlerimize de devlet ve ailem adına teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra atölyelerin açılış kurdelesini Vali Cüneyit Orhan Toprak kesti.

Programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, Kaymakam Aydın Erdoğan, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, KOP Projesi Sorumlusu Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, Selçuk Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörü Cemil Paslı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, STK Temsilcileri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.